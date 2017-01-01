Подарки на все случаи жизни

Дежурный презент, а уж тем более подарок на праздник по-хорошему должны бы приносить радость обоим участникам процесса...

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Одеяло убежало, улетела простыня…

Когда мы покупаем комплект постельного белья, мы надеемся, что прослужит он нам долго...

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